Podcast: Kerttu Rissanen paljastaa, mitä kauneustoimenpiteitä hänelle on tehty

Kerttu Rissanen kertoo podcastissaan, että on tehnyt useita kauneustoimenpiteitä. Hän kertoo avoimesti, millaisia toimenpiteitä hänelle on tehnyt.

Ex-Salkkarit-näyttelijä ja nykyään somevaikuttajana ja personal trainerina työskentelevä Kerttu Rissanen kertoo Rahkaa ja Rieslingiä -podcastissaan avoimesti, mitä kauneustoimenpiteitä hänelle on tehty.

– Minulle on laitettu huuliin ja poskipäihin täyteaineita. Sen lisäksi minulle on laitettu leukalinjaan täytettä. Minulle on tehty myös botuliinihoitoja kasvoihin useamman kerran. Minulle on laitettu purentalihaksiin ja otsaan botoksia, Rissanen luettelee.

Rissanen kertoo saaneensa botoksista apua kireisiin ja kivuliaisiin purentalihaksiin. Hän kuitenkin muistuttaa, että täyteaineden vaikutus heikkenee nopeasti.

– Ihmiset aina luulevat, että nämä täyteaineet pysyisivät kasvoissa ikuisesti, vaikka näin ei ole vaan hoitoja täytyy ottaa säännöllisesti, Rissanen kertoo.

Rissanen kertoo miettineensä, miksi ei jossain vaiheessa kehdannut puhua julkisesti hänelle tehdyistä hoidoista.

– Onko siinä joku, että ihmiset tuomitsevat tai ajattelevat sinusta jotenkin eri tavalla, Rissanen pohtii.

Kerttu Rissanen kuvattuna Helsingissä vuonna 2024.ATTE KAJOVA

Kerttu Rissanen tuli julkisuuteen, kun hän aloitti Salatuissa elämissä näyttelijänä vuonna 2014.

Hän kertoo, että on saanut paljon negatiivisia kommentteja ulkonäöstään, esimerkiksi huulistaan.

– Nyt kun olin mukana Erikoisjoukoissa, sain paljon viestiä siitä, että nyt on mennyt liian pitkälle nuo huulet, että ovat tosi rumat. Olen kuullut, että myös Jodelissa on ollut todella paljon keskustelua kasvoistani. Moni on ollut sitä mieltä, että näytin ennen paljon paremmalta.

Rissanen on julkaissut uuden Rahkaa ja Rieslingiä -podcastin yhdessä Laura Kaartisen kanssa. Kaartinen on monialayrittäjä, hyvinvointi- ja ammattivalmentaja sekä kolmen lapsen äiti.