Podcast: Joel Hokka syö vain kahta ruokaa: "En suostu syömään mitään muuta"

– Kun olin lapsi, niin mutsi on sanonut, etten syönyt mitään muuta kuin makaronia ja ketsuppia. Aikuisiällä ruokavalioni perustuu oikeastaan vain valmisruisleipiin. Sitten vieressäni on makea sushibuffet, jossa käyn lähes aina, kun olen Helsingissä. Juon vain Redbullia ja valkoviiniä. En suostu syömään mitään muuta, olen tosi tarkka, Hokka kertoi.

Blind Channelin laulajilla on jo suunnitelma musiikkiuran jälkeiseen elämään – Joel Hokka: "Sieltä on jo sanottu, että soitat heti, kun lopetat"

Hokka kertoo podcastissa, että lääkäri on sanonut hänelle, että sushissa on hyvät ravintoarvot muiden muassa avokadon sekä lohen takia ja ruisleipä on hyvä kuidunlähde.