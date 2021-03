PK-seudun koronakoordinaatioryhmä: Lähiopetukseen palataan viikko pääsiäisen jälkeen asteittain

Yläkouluissa hybridimallilla tarkoitetaan sitä, että vuosiluokat vuorottelevat etä- ja lähiopetuksessa. Jokaisessa kaupungissa on vuorottelumalliin oma rytmi, jonka mukaan opetus toteutetaan.

Lukiot jatkavat etäopetuksessa neljännen jakson loppuun (noin huhtikuun puoliväliin) asti ja siirtyvät sen jälkeen hybridimalliin, jossa puolet lukion opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa. Päätöksessä on huomioitu, että abiturienttien opiskelu on päättynyt. Ryhmäkokoja säädellään siten, että turvavälit pystytään säilyttämään.