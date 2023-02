Pitkän uran tehnyt Kake Randelin yllätettiin suorassa lähetyksessä – stadionkeikalle JVG:n kanssa: "Nyt on kova juttu"

– Se on vähän kuin vanha mummon muusi. Yhtä salaperäinen, Randelin nauraa.

– Kun kymmeniä vuosia on kiertänyt tanssilavoja, niin jossain vaiheessa se on tehtävä, iloinen Randelin kertoo.

Viime aikoina Randelin ura on saanut uutta nostetta JVG:n julkaistua kappaleen Amatimies, jossa kuullaan on yhtä Randelinin isoimmista hiteistä. Kyseistä kappaletta on kuunneltu ja striimattu miljoonia kertoja.