Pitkään odotettu korruptionvastainen oikeusistuin aloitti toimintansa Ukrainassa

– Korruptionvastaisen korkean tuomioistuimen tehtävä on hyvin yksinkertainen: niitä, jotka ovat korruptoituneita, tulee rankaista ja valtio, yhteiskunta sekä sijoittajat tulee turvata, maan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi torstaina oikeusistuimen vihkimistilaisuudessa.

– Meidän täytyy antaa ihmisille takaisin usko siihen, että Ukrainassa on oikeutta, hän jatkoi.

Oikeusistuimen perustaminen oli vuosien prosessi



Muun muassa kansainvälinen valuuttarahasto IMF on vaatinut kouriintuntuvia todisteita siitä, että maan taistelussa korruptiota vastaan on tapahtunut kehitystä.

Transparency Internationalin mukaan Ukraina on sijalla 120 järjestön korruptiolistauksessa. Mitä pienempi sija, sitä vähemmän maassa on arvioitu olevan korruptiota. Suomi oli viime vuoden listauksessa kolmantena Uuden-Seelannin ja listakärki Tanskan jälkeen. Listalla on kaikkiaan 180 maata.