Pitäisikö tehdä retki Pierumäelle tai lähteä safarille Hevonperseeseen? Kuusamon ronski uusi nimilinja on kannattanut

Rivojen paikannimien hyödyntäminen matkailualan markkinoinnissa on tuottanut tulosta. Vaikka hassunhauskat nimet vastaanottavat huvittunutta palautetta, Lindfors toteaa, että paras palaute on vierailevat asiakkaat.

Markkinointilinja oli loppuun asti hiottu

– Suomessa riittää hauskoja paikannimiä ja tämän markkinointikampanjan tavoitteena on saada ihmiset huomaamaan, miten hienoja paikkoja Suomessa on. Vaikka on rumia paikannimiä, on äärettömän kaunista ja hienoa tekemistä.