MTV Rovaniemellä: Näin voi nyt matkailu koronan kurittamassa Lapissa – "Kyse on sadoista miljoonista euroista"

– Vaikutukset pohjoisen matkailuun olivat tuntuvia, koska kansainvälinen matkailu oli pysähdyksissä lähes kaksi vuotta. Tulopuolella kyse on sadoista miljoonista euroista. Onneksi valtavan moni yritys on päässyt kovien aikojen läpi, mutta jokin on aina muuttunut eikä matkailu palaa enää ennalleen, kuvailee Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.