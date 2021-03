Analyysi: Kuntavaalien ajankohdalle on tarjolla vain kehnoja vaihtoehtoja – ratkaisun perustelujen on oltava uskottavia

Aiemmin oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on sanonut, että päätös vaalien ajankohdasta on tehtävä ennen ensi tiistaita, jolloin ehdokaslistat jätetään. Päätöksellä on jo pieni hoppu ja nopeimillaan se syntyy lauantaina puoluesihteerien kokouksessa.