Pitääkö olla huolissaan? -panelisti Tuomas Kyrö pohtii ohjelman suosion salaisuutta: "Bändi niinku toimii"

– Sehän on samaa tuttua laatua ollut jo usean vuoden ajan ja kun huolia tulee, niin me niitä pohdimme. Ei tässä ohjelmassa pelata uusilla osioilla tai valtavilla räjähdyksillä, Tuomas Kyrö nauraa.

Kyrö kertoo, että ohjelman tekijöistä on tullut tiivis porukka, jossa jokaisella on oma katsantonsa maailmaan. Hänen mielestään se on tärkeää tämänkaltaisessa ohjelmassa.