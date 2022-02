Pitääkö olla huolissaan? -juontaja Jenni Pääskysaari pitää langat käsissään, vaikka pokka pettääkin

Suosittu Pitääkö olla huolissaan? -paneelishow jatkuu helmikuussa jälleen uusin jaksoin. Paneelin puikoissa nähtävä Jenni Pääskysaari on onnellinen tulevasta 11. kaudesta.

– Olen onnellinen ja kiitollinen, että saadaan ja pystytään tekemään, eikä edes päivä kerrallaan vaan lähinnä muutama tunti kerrallaan. Olemme aloittaneet nauhoitukset jo syksyllä, joten siitä on hyvä fiilis, että jotain olemme saaneet jo nauhalle, Pääskysaari toteaa.

– Tämähän todella on jo yhdestoista kausi, niin meillähän ei mikään muutu, ollaan varsinaiset menneisyyden vangit.

Pääskysaaren rinnalla sarjassa nähdään tuttuun tapaan Tuomas Kyrö , Kari Hotakainen ja Miika Nousiainen . Juontaja kertoo, että he kokeilivat ensimmäisillä kausilla vaihtaa panelistien istumajärjestystä, mutta kaudesta viisi lähtien niitäkään ei ole vaihdettu.

– Onneksi sentään vieraat vaihtuvat ja itselleni tyypillisesti haluan kääntää asian positiiviseksi, että tässä maailmassa, jossa kaikki on epävarmaa ja kaikki muuttuu, niin meihin voi luottaa, me ollaan jämähdetty, hän nauraa.

Pääskysaari kehuu suomalaisten huolia fantastisiksi ja sanoo että on olemassa muutamia kysymystyyppejä.

– Nuoret ovat usein huolissaan ikäihmisistä ja vanhemmat ovat huolissaan tulevista sukupolvista. Itse ajattelen, että näin tämä on aina ollut ja näin tämän pitää aina olla.

Pääskysaarelle haastavinta ohjelman teossa on pokan pitäminen. Hän sanoo tietävänsä, että nauraa sarjassa paljon.

– Se on parasta ja tuntuu kuin tekisi töitä kavereiden kanssa. Tämä on unelmien työ minulle, että saan tehdä sisältöä ja että on hyvä olla.