Pitääkö olla huolissaan? palaa uusin jaksoin – käynnistyvä kausi on Kari Hotakaisen viimeinen

– Ei pidä. Ohjelman perusidea on niin vahva, että jos sieltä häviää yksi pälvikalju, ei ohjelma siihen kaadu. Sitä paitsi jäljelle jää monta hyvää tuuheatukkaisempaa.

Millaista ohjelmaa on ollut tehdä kaikki nämä vuodet ja miksi ohjelma jää nyt sinun osaltasi historiaan?

– Ohjelman tekeminen on ollut erittäin virkistävää, hauskaa ja noloa, eli kaikkea sitä mitä elämä parhaimmillaan on. Päiväni ovat numeroidut eli haluan keskittyä loppuelämäni kirjoittamaan mitä huvittaa, ilman ainuttakaan aikataulua. Katson, että olen antanut kaikkeni ja lähden hyvillä mielin, tosin haikeana. Työyhteisö on ollut nuorekas, asiaton ja energinen.