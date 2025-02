Jenni Pääskysaari aloitti opinnot: "Alallamme on aika vaikeat ajat"

Jenni Pääskysaari aloitti työnohjaajakoulutuksen ja tekee jo kyseistä työtä opintojensa ohella.

Juontaja-käsikirjoittaja Jenni Pääskysaari nähdään alkuvuonna kahdessa suosikkiohjelmassa, kun Levyraati- ja Pitääkö olla huolissaan? -ohjelmat käynnistyvät uusien tuotantokausien voimin MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa.

Tv-töiden lisäksi Pääskysaaren elämään kuuluu tänä vuonna opiskelua. Hän kertoo MTV Uutisille, että on aloittanut työnohjaajakoulutuksen ja tekee jo kyseistä työtä opintojensa ohella.

Kiinnostus työnohjauksen mahdollisuuksia kohtaan siivitti Pääskysaaren opiskelemaan.

– Olen ollut pitkään huolissani meidän alan sekä muiden luovien alojen ihmisten uupumisesta. Uskon, että työnohjauksen avulla sitä voidaan ennaltaehkäistä, hän kertoo.

– Meidän alallamme on myös aika vaikeat ajat, ja omakin työnkuvani sekä työmääräni on muuttunut. Täytän tänä vuonna 50, niin ehkä nyt on hyvä hetki miettiä, mitä muuta minusta voi vielä tulla isona. Tämä oli hyvä hetki kokeilla, pääsisinkö opiskelemaan ja pääsin. Olen siitä tosi iloinen.