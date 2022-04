Kun somekansa riensi kommentoimaan Joonas Nordmanin roustausohjelmaa, juontaja huvittui yhdestä seikasta: "On aina hauskaa, että..."

Joonas Nordmanin luotsaama Joonas Nordman Show: Grillikausi näki hiljattain päivänvalon. Ohjelmassa tunnetut suomalaiset pääsevät roustaamaan toisiaan amerikkalaiseen tyyliin, eli heittämään toisistaan sovitusti ronskia vitsiä.

Jokaisessa jaksossa on oma "kunniavieraansa", joista kukin on Nordmanin mukaan menestynyt sekä yhteisönsä arvostama. Tärkeää on myös, että kaikki paikalla olevat roustaajat ovat toisilleen tuttuja sekä pitävät toisistaan.

– Se ei ole mikää vihamiesten kokoontumisajot, vaan siellä onnistuakseen siinä täytyy olla aidosti ihmisten välillä hyvä henki ja ihmiset pitävät toisistaan. Sitten luvan kanssa ollaan törkeitä, Nordman kertoi Uutisaamun haastattelussa.

– Elämä sivilisaatiossa on sellaista, että me ei voida olla törkeitä toisillemme sillä tavalla kovin avoimesti, niin on hauskaa, kun luodaan tämmöinen tila, turvaton tila, missä saa sitten luvan kanssa sanoa asioita.

Kun roast-ohjelma oli alkamassa, sai Nordman kertomansa mukaan muun muassa useilta toimittajilta tiedusteluja siitä, ovatko suomalaiset katsojat valmiita ronskille roustaus-huumorille. Nordman itse ihmettelee tällaista pohdintaa.

– Minusta se on vähän sellaista Suomen kansan aliarvioimista, että miksei Suomen kansa olisi valmis ja mikä on edes Suomen kansa, kun meitä on täällä moneen junaan.

Ohjelma on kirvoittanut katsojilta reaktioita laidasta laitaan: sosiaalisessa mediassa toiset ylistävät ronskia huumoria, toiset puolestaan ovat pahoittaneet siitä mielensä. Nordman kertoo, että mielensä pahoittaminen tässä yhteydessä tuntuu hänen mielestään huvittavalta.

– Mikä on minusta aina hauskaa, että kenen puolesta he ovat pahoittaneet mielensä, kun idea on juuri siinä, että siellä sanotaan ihmisille asioita niin, että he ovat sanoneet, että minulle saa sanoa näitä asioita.

Mikä on hyvän roastin abc ja millaista suomalainen huumori on nykyään? Katso yllä olevalta videolta Joonas Nordmanin vastaukset.