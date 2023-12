Pitääkö Etelämantereelle suuntaavan poistattaa umpisuoli ennen reissua?

Retkikuntaan osallistuminen edellyttää kuitenkin hyvää perusterveyttä, joten vaatimukset ovat tiukat. Kesäaikaankin Etelämantereen kelit voivat olla lentokelvottomat pari-kolme viikkoa putkeen, jolloin sairastuneen on hankala päästä muualle hoitoon.

– Meillä on aika laajat laboratoriotutkimukset ja terveystarkastukset ennen kuin lähdetään matkaan. Tänne tulijoilla ei saisi olla sellaisia sairauksia, jotka voivat edellyttää välitöntä sairaalahoitoa tilan heiketessä. Myöskään toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia, kuten valkosormisuutta ei saisi olla, Kalakoski kuvailee.

Vieraslajien torjuntaa

Suomalainen FINNARP 2023-tutkimusryhmä saapui Etelämantereelle suomalaisten Aboa-tutkimusasemalle viime tiistaina. Aluksi ryhmässä on viisi jäsentä: retkikunnan johtaja eli Mika Kalakoski, erikoisuunnittelija, konemestari, lääkäri ja emäntä. Tammikuun puolivälissä ryhmä täydentyy vielä kahdella painovoimamittauskampanjan tutkijalla.

– Kaikki varusteet, esimerkiksi kengät ja vaatteet, joissa on tarranauhoja ja pieniä rakosia puhdistetaan hyvin ennen lähtöä. Niihin voisi muuten jäädä kaikennäköistä siementä ja pyrimme huolehtimaan, ettei Etelämantereelle leviäisi mitään vieraslajeja, Kalakoski kuvailee.

Kalakosken mukaan Aboa-tutkimusaseman kotivuorella eläinlajisto on melko niukka.

Hän itse on käynyt Etelämantereella 20 kertaa vuodesta 1999 lähtien. Näillä matkoillaan hän kertoo nähneensä hylkeitä ja keisaripingviinejä.

– Sitten näkyy myrskyliitäjiä paria lajia ja Etelämantereen kihuja, joita myrskyliitäjät tykkäävät syödä. Joskus aikoinaan kun tultiin tänne laivalla, näkyi valaita. Mutta tässä Aboan lähellä lajisto on vähäistä, toki karhukaisia ja jotain pieniä hyönteisiä täälläkin elää.

Paikalla vain kesäajan

Aboa-tutkimusasemalla ollaan vain pari kuukautta vuodessa, lopun aikaa se toimii automaatiolla. Nyt ryhmän tarkoituksena on huoltaa sääasemaa ja vaihtaa aseman tekniikkaa, josta osa on jo 20 vuotta vanhaa. Kalakoski luettelee sellaisia mittalaitteita, kuten seismometri ja tarkempi gps-asema.

Suomi on Etelämanner-sopimuksen jäsenvaltio, mikä edellyttää säännöllistä tutkimustoimintaa Etelämantereen alueella. Suomalaisten Aboa-asema sijaitsee Kuningatar Maudin maalla noin 120 kilometrin päässä rannikolta ja noin 5 000 kilometrin päässä Etelä-Afrikan Kapkaupungista.

Aboan naapurissa aivan näköetäisyydellä sijaitsee ruotsalaisten tutkimusasema. Norjalaisten asemalle on matkaa 350 kilometriä. Lisäksi suomalaiset tekevät paljon yhteistyötä saksalaisten kanssa.

Kaikkiaan Etelämantereella on kymmeniä ellei jopa satakunta tutkimusasemaa.

Myrskyt haastavia

Suomalaisaseman miehitetty jakso ajoittuu Etelämantereen keskikesään, jolloin maapallon eteläisimmän paikan äärimmäisissä olosuhteissa on hieman vähemmän äärimmäiset olosuhteet.

– Suurin ero kesän ja talven välillä on se, että kun kesäisin on ympäri vuorokauden valoisaa, talvella on ympäri vuorokauden täysin pimeää, Kalakoski kuvailee.