MTV Antarktiksella: Miksi mennä Etelämantereelle kun kotonakin on jäätä? – "Me emme tutki täällä pelkästään Etelämannerta, me tutkimme maapalloa"

"Emme tutki pelkästään Etelämannerta, tutkimme maapalloa"

– Me emme tutki täällä pelkästään Etelämannerta, vaan me tutkimme maapalloa. Suomalaiset tutkijat ovat tekemässä täällä sellaista työtä, josta saadaan tietoa koko maapallon tilasta, sanoo FINNARP-päällikkö Mika Kalakoski.

Etelämantereella on oma ilmastonsa

Suomen ja pohjoisten alueiden arktisiin puitteisiin tottuneilla tekijöillä on annettavaa äärimmäisen etelänkin oloissa, sillä ongelmanratkaisu kylmyydessä on samantyyppistä.

– Reunaehdot fysikaalisille prosesseille ovat pohjoisesta pallonpuoliskosta poikkeavat. Etelämantereella on laaja yhtenäinen mannerjäätikkö ja siellä on oma ilmasto, omat piirteensä lämpötilan, sademäärien, tuulien ja ilmankosteuden suhteen.

Maaston mittasuhteet katoavat helposti

Etelämantereella on kokeneenkin helppo kadottaa maaston mittasuhteet. Teollisen toiminnan saasteita ja ihmisen toiminnan muita jälkiä on ehtinyt kulkeutua alueelle vasta vain vähäisiä määriä.

– Me osaamme tehdä tutkimusta Fennoskandiassa, jonka lisäksi viime jääkauden jälkeisiä maannousualueita ovat vain Pohjois-Kanada ja Etelämanner. Ymmärrämme Suomessa maannousua kansainvälisesti todella hyvin ja viemme Etelämantereelle sitä asiantuntemusta, jota on täällä pitkään kehitetty, Näränen sanoo.

GPS rekisteröi maankuoren liikkeet

Yksi Aboan pysyvistä mittalaitteista on geodeettien tutkimuksia varten kallioperään ankkuroitu GPS-vastaanotin, joka on nakuttanut paikkatietoa yhtäjaksoisesti vuodesta 2003 saakka. Tällaiset pitkät aikasarjat ovat kysyttyä valuuttaa tutkimuslaitoksissa ympäri mailman.

Mannerjäätiköstä lohkeilee jäävuoria, joiden ominaisuudet on tunnettava törmäämisenkin varalta. Laivojen elinkaari on vuosikymmeniä ja niiden suunnittelijoiden pitää kiikaroida tulevaisuuteen, jotta laivarakenteet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevina vuosikymmeninä.

Kujalan mielestä Etelämantereella on oltava paikan päällä ensikäden tiedon saamiseksi. Laivateräksen ja jäiden kohtaaminen on todennettava kenttämittauksilla.

– Suomen kannalta yksi iso asia on, että muutkin maat on siellä. Kun Suomi on varteenotettava arktinen osaaja, meidän pitää olla läsnä siellä missä muutkin. Me emme ole mitenkään ainoat tässä maailmassa, jotka ymmärtävät jäätä, mutta meidän pitää panostaa siihen, että pysymme eturintamassa.