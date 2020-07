Pihalla käytettävät sähkölaitteet lisäävät tapaturmariskiä – sähköasennukset jätettävä aina ammattilaiselle

Kun sähkölaitetta käyttää ulkona, on tärkeää, että ottaa virran aina maadoitetusta ulkopistorasiasta. Pistorasiassa on hyvä myös olla vikavirtasuojakytkin, sillä se täydentää sulakkeen antamaa suojausta.

Ilmajohdot aiheuttaneet kuolemaan johtaneita tapaturmia

– Pitkien esineiden, kuten onkivapojen ja tikkaiden käsittelyssä on noudatettava turvaetäisyyksiä, jotka vaihtelevat johdon jännitteestä riippuen kahdesta viiteen metriin. Kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia on sattunut, kun onkivapa on osunut ilmajohtoon tai tikkailla seissyt henkilö on horjahtanut ja tarttunut lähellä riippuvaan johtoon.