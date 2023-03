Pirjo Heikkilältä yllättävä paljastus – tästä syystä lähti mukaan Suurmestari-ohjelmaan

Suurmestarin uudella kaudella nähdään neljä uutta vakiokilpailijaa, joista yksi on stand up -koomikko ja näyttelijä Pirjo Heikkilä . Hän tunnustaa katsoneensa sarjan aiempia jaksoja ja kertoo lähteneensä mukaan sillä pitää sarjaa hauskana.

– Kalle Lamberg on koko ajan hauska ihminen. Sellainen kävelevä hauska. Fathi Ahmedin tunnen stand up -puolelta ja hän on sarkastisen hauska tyyppi. Eija Vilppaaseen tutustuin vasta täällä ja hän on sellainen ihana hölöttäjä. Kälätys käy missä tahansa hän käveleekin. Sellaista ihanaa hölinää, Heikkilä kehuu.