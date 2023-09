Tällainen olisi ollut Kiti Kokkosen seuraava Putous-hahmo – inspiraationa tuttu julkkis

– Minulla oli suunnitteilla sellainen Keke Rosbergin näköinen mieshahmo. Sitten se olisi tullut aina sillä tavalla, että "kyllä ukkovarvaskin on kohta akkavarvas", Kokkonen kertoo ja saa kaikki räjähtämään valtaisaan nauruun.

Kokkosen parina ohjelman ensimmäisessä jaksossa on näyttelijä Antti Tuomas Heikkinen .

Tämä on tämä -ohjelmassa kysytään kaksi kysymystä: mikä on tämä ja kuka on tämä. Näitä kysymyksiä kapteenit arvuuttelevat vaihtuvien vieraiden kanssa.