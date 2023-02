Pink tuntee olevansa kuin isosisko Britney Spearsille: "Olen todella suojelevainen häntä kohtaan"

Erityisesti 2000-luku on ollut vaikea ajanjakso naispuolisille poptähdille, kuten Christina Aguileralle , 42, ja Britney Spearsille , 41, jotka saivat molemmat osansa naisvihasta ja iltapäivälehtien armottomasta kirjoittelusta. Spearsille Pink on aina tuntenut olevansa kuin isosisko.

Pink, Spears ja Beyoncé, 41, olivat vuonna 2004 mukana kuuluisassa Pepsin Super Bowl -mainoksessa, jossa he lauloivat Queenin kappaleen We Will Rock You.