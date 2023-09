Tämä ei ole kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun Pink kohtaa ympärileikkausta vastustavia ihmisiä. Vuonna 2019 hän ilmaisi suuttumuksensa, kun sai inhottavia kommentteja Instagram-julkaisuunsa, jonka sittemmin poisti. Julkaisussa hänen silloin 2-vuotias poikansa Jameson Moon oli ilman uimavaippaansa uima-altaan lähellä. Artistia kritisoitiin siitä, että hän on päättänyt ympärileikata poikansa.

– Monissa teissä on jotain vakavasti vialla. Nostatte metakan vauvani peniksestä? Ympärileikkauksesta? Oletteko tosissanne? Kuten jokainen tavallinen äiti rannalla, en edes huomannut, että hän riisui uimavaippansa, Pink kirjoitti tuolloin uudessa julkaisussa .

Pink on naimisissa motocross-ajaja Carey Hartin kanssa. Pari vihittiin vuonna 2006, ja he erosivat hetkeksi 2008. Vuotta myöhemmin he kuitenkin palasivat yhteen. Pariskunnan esikoistytär Willow Sage syntyi kesäkuussa 2011 ja poika Jameson Moon joulukuussa 2016.