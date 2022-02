Pilvi Hämäläisen suloisesta perheenlisäyksestä on tullut tiivis osa Putouksen porukkaa: "Se varmaan luulee, että tämä on sitä normielämää"

Putouksen 14. kautta tähdittävä näyttelijä Pilvi Hämäläinen sai lokakuussa karvaista perheenlisäystä, kun hänen kotiinsa muutti kleinspitz-rotuinen Humppa-koira. Putous-porukasta on sittemmin tullut Humpan oma lauma, sillä koira on aina Hämäläisen mukana ohjelman harjoituksissa.

Humppa on Hämäläisen mukaan innokas studion vahtikoira, joka tutkii tarkkaavaisesti siellä häärääviä ihmisiä. Sittemmin Hämäläisen on pitänyt laittaa vahtijakoira silloin tällöin pukuhuoneeseen lepäämään.

Humpasta on tullut koko työryhmälle rakas koira, jota ikävöidään jo kahden päivän vapaiden jälkeen. Koska Humppa on niin tottunut Putous-porukkaan ja omaan laumaansa, uskoo Hämäläinen sen järkyttyvän, kun ohjelma loppuu ja lauma hajoaa.

– Juuri äsken Maarian ja Pihlan kanssa juttelimme viikonlopun vietosta tultuamme, ja Humppa oli aivan innoissaan, että lauma on taas koossa. Tajusimme, että Humppa on niin nuori vielä, että se varmaan luulee, että tämä on sitä normielämää ja tämä tietty porukka on tässä aina.