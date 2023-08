Pekka Poudan uusi koiranpentu teki ensiesiintymisensä – näin supersöpö Suvi-koira häröili suorassa lähetyksessä

– Ei se ole mikään kumma juttu, että istuu kiltisti sylissä, mutta se on jo vähän vaikeampi juttu, että istuisi kiltisti tässä (lattialla) niin kuin Sini, Pouta sanoo.

Tuskin on Pouta ehtinyt "vaikeammasta jutusta" puhua, kun kamera jo löytää Suvi-pennun nostamasta etujalkojaan pöydälle. Ilmeisesti vesilasi ja kukka-asetelma kiinnostavat Suvia.

Pentua on selvästi kuitenkin jo koulutettu jonkin verran, sillä ainakin ruokapalkan motivoimana Suvi-pentu istuu Poudan kehotuksesta siinä missä Sinikin.

Sini tosin vaikuttaa uskovan, että molemmat palkkioherkut on tarkoitettu hänelle. Kilpailun koiranameista voit katsoa jutun alusta.

"Suvi matkii kaiken – myös pahat tavat"

– Mutta jos pitää miettiä, niin kyllä tästä vanhasta koirasta selvästi on ollut enemmän apua kuin haittaa sopeutumisessa. Suvi matkii ihan kaiken suoraan. Ongelma on lähinnä se, että Suvi matkii myös pahat tavat.

– Tänä aamuna ongelma oli, että Suvi otti oman remmin suuhunsa, eikä päästä sitä, vaan vetää ja rähjää. Se on kai kerran tai kaksi nähnyt Sinin tekevän sen ja nähnyt, että tämä on kiva leikki.

– Nämä (borderterrierit) ovat kuitenkin laumakoiria. Sini on kuitenkin pikkaisen hidastunut ja hidastunut. Olen miettinyt, että onko tässä jotain masennuksen oiretta. On tämä piristänyt tätä vanhempaa koiraa ihan selvästi. Koirat ovat laumaeläimiä ja laumassa aikanaan metsästänyt rotu on vielä enemmän minusta laumaeläin.