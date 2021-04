Pikkupoika loukkaantui vakavasti jäätyään kaivinkoneen alle Tampereella – traumat palasivat samalla kadulla tapahtuneen tragedian myötä: "On ollut todella raskas vuosi"

– Meillä kävi onni, että poikamme selvisi hengissä. On ollut todella raskas vuosi. Vaikea selittää tunteita, Helmi sanoo hiljaisena.

Isä näki pojan kaivinkoneen vieressä

– Käsi on parantunut hyvin. Hän oli onnettomuuden vuoksi sairaalassa 10 päivää. Kasvoihin on jäänyt näkyviä arpia, Helmi toteaa.

Viime syksyisen onnettomuuden tutkinta on tällä hetkellä syyteharkinnassa nimikkeillä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vammantuottamus.

Isä toivoo risteykseen hidastetta

Pojan toipuminen on ollut pitkä prosessi sekä fyysisesti että henkisesti. Hän ja hänen siskonsa saatetaan edelleen kouluun ja haetaan sieltä, sillä koulumatkalla on monta ruuhkaista risteystä.

– Hänellä oli onnettomuuden jälkeen vaikeata kipujen kanssa. Nyt hän on onnellinen ja on alkanut unohtaa pikkuhiljaa, Helmi sanoo.



Molemmat onnettomuudet tapahtuivat Hämeenpuistossa, jossa liikenne on vilkasta.