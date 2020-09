Koulumatkalla kaivinkoneen alle jäänyt 8-vuotias toipuu sairaalassa Tampereella – isä heräsi vaimonsa huutoon: "Luulin hänen kuolleen tai olevan juuri kuolemassa"

– Naapuri oli tullut kysymään, onko lapsellamme punainen takki. Heräsin, kun vaimo huusi: "Poika on jäänyt auton alle", isä kertoo MTV Uutisille.

Sairaalassa poika nukutettiin

– Ambulanssissa sanottiin, että poika voi hyvin, ja että mennään sairaalaan katsomaan tarkemmin, mitä on tapahtunut.

"Häneltä tulee kyyneliä, kun hän on hereillä"

– Näkee, että häneltä tulee kyyneliä, kun hän on hereillä. Maanantaisen leikkauksen jälkeen hän on lähinnä nukkunut. Hänellä on vahvat kipulääkkeet.