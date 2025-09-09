Pihla Kaivo-oja: Jättipettymys

Pihla Kaivo-oja säväytti Pariisin olympialaisissa viime kesänä.
Suomalaisnyrkkeilijä Pihla Kaivo-oja ei ole toipunut MM-kilpailujen alussa alkaneesta vatsataudistaan ja joutuu jättämään MM-kilpailut väliin, Suomen Nyrkkeilyliitto kertoo tiedotteessaan.

Kaivo-oja pääsi naisten 51 kilogramman sarjassa suoraan toiselle kierrokselle, ja hänen piti kohdata tänään avausottelussaan Liverpoolissa Espanjan Laura Fuertes Fernandez.

Kaivo-oja, 22, nousi suomalaisten urheilufanien tietoisuuteen viime kesänä etenemällä puolivälieriin Pariisin olympialaisissa. Tänä kesänä hän on voittanut kolme kansainvälistä turnausta. 
 

