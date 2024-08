Tähän Pihla Kaivo-ojan olympiapuolivälierä tulee ratkeamaan – "Kummalla se oikeasti pitää!"

– Sytyn itse kovista paikoista! Valmentaja hehkutti, kun Kaivo-oja on pitänyt mediahiljaisuutta suomalaistoimittajien suuntaan.

– Turkkilainen on äärettömän itsevarma kehässä. Siitä lähdetään kamppailemaan – kummalla se pokka oikeasti pitää, valmentaja summaa.

Suomen nyrkkeilyliiton valmennuspäällikkö Ervin Kade on nähnyt Kaivo-ojan ottelevan jo nuoresta tytöstä lähtien. Ottelija on jo nyt saavuttanut tason, jollaiseen harva suomalaisiskijä on urallaan yltänyt.