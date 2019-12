Pienten turvaistuimia ei ole tarkoitettu useiden tuntien yhtäjaksoiseen istumiseen – ota nämä asiat huomioon vauvan tai taaperon kanssa matkustaessa

– Joku kolme tuntia on jo aika pitkä aika.

– Tauolla tärkeää on, että lapsi nostetaan istuimesta ylös. Parasta olisi, jos asentoa pääsisi silloin vaihtamaan niin vapaasti kuin mahdollista.

Leikkivaunu on junamatkan pelastus

Fysioterapeutin näkökulmasta auto on liikennevälineistä sikäli hankalin, että siinä lapsi pääsee liikkumaan kaikkein vähiten. Silti muissakin matkustustavoissa on haasteensa.

Saavalainen-Kourula kuitenkin huomauttaa, että junan penkki on aikuiselle suunniteltu ja siten lapselle epäergonominen.

– Istumisasennon löytäminen on lapselle hirveän hankalaa. Jos lapsi on levoton junassa, se useimmiten johtuu siitä, että hänen on vaikea istua siellä, hän sanoo.