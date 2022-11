Pienin vaalipiiri kutistuu eduskuntavaaleissa, suurin kasvaa – "Demokratian kannalta ongelma"

Nyt paikkoja on Lapissa jaossa enää kuusi, joten onko maakunnissa totutusti vahva keskusta muutoksen häviäjä?

Äänikynnysten erot kärjistyvät

Äänikynnys tarkoittaa sitä osuutta äänistä, joka puolueiden on saavutettava vaalipiirissä yhden ehdokkaan läpi saadakseen. Äänikynnys on korkea vaalipiireissä, joista valitaan vain vähän edustajia.

– Etelässä on erittäin alhainen äänikynnys, ja esimerkiksi Lapin osalta se entisestään nousee. Sillä on vaikutusta ennen muuta äänestäjien keskinäiselle tasa-arvolle, sanoo Pirkkalainen.

– Äänikynnysten suuri vaihtelu on demokratian kannalta ongelma, ja se on eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnoissa vuosien varrella todettu, sanoo myös vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen.

Liikanen näkee, että mitä pienempi vaalipiiri on, sitä suurempi osa kansalaisten äänistä menee hukkaan.

– He eivät pääse vaikuttamaan siihen, mikä on poliittinen jakauma eduskunnassa. Se aiheuttaa vääristymää. Kun puolue saa vaikka kymmenen prosenttia kannatusta maanlaajuisesti, niin he eivät saakaan kymmentä prosenttia eduskunnan paikoista.