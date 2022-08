Picasson suhtautuminen naisiin on asettanut taiteilijan perinnön uuteen valoon metoo-aikakaudella – jakoi naiset jumalattariin ja ovimattoihin

Teos on surrealistinen, merenelävää muistuttava kuvaus Picasson muusasta Marie-Therese Walterista, jonka kanssa Picasso ryhtyi suhteeseen ollessaan naimisissa.

Onpa modernin kuvataiteen neron kerrottu sanoneen, että hänelle on olemassa vain kahdenlaisia naisia: jumalattaria ja ovimattoja.

Tietoja Picasson vilkkaasta seuraelämästä ei ole pimitetty, vaan ne ovat tulleet esille viimeistään perheenjäsenten kirjoissa ja artikkeleissa sen jälkeen kun Picasso kuoli vuonna 1973. Viime vuosina käydyn metoo-debatin myötä Picasson perintö on kuitenkin asettunut erilaiseen valoon.

– Ilmeisesti metoo on tahrannut taiteilijaa, myöntää Cecile Debray, Pariisin Picasso-museon johtaja.

– Hyökkääjät ovat epäilemättä sitäkin aggressiivisempia, koska Picasso on modernin taiteen tunnetuin ja suosituin hahmo. Hän on idoli, joka on tuhottava, hän lisää.