Pian 96 vuotta täyttävällä Aira Samulinilla on monta ilon aihetta: "Aion juhlia koko vuoden"

Pian 96 vuotta täyttävä Aira Samulin kertoo, että aikoo juhlia syntymäpäiviään läpi vuoden. Samulinin syntymäpäivä on 27. helmikuuta.

Samulinin kotipaikka täyttää tänä vuonna 40 vuotta, joten hänen mukaansa iloon on aihetta. Hän kertoo, että Hyrsylänmutka ei todellakaan ole mikään tavallinen mökki. Miltei tuhatvuotista perinnettä noudattava hirsirakennus on täysin käsityönä tehty.

– Se on niin pieniä yksityiskohtia täynnä, että se on kaunis kuin koru, Samulin kertoo.

Pitkän elämän salaisuus on liikunta ja hyvät geenit

– Juhlan aiheita on muitakin. Syntymäpäiväthän tulevat joka vuosi, mutta näissä juhlistetaan kaikkea muutakin kivaa mitä on tapahtunut, Samulin sanoo.

Samulin tunnetaan positiivisesta elämänasenteestaan ja myöntää, että pitkän elämän salaisuus on liikunta ja perusluonne sekä hyvät geenit.

Tanssin kuningatar kertoo, että tanssi on ollut mukana hänen elämässään lapsuudesta asti ja muistuttaa, että tanssi ja liikunta vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti.

– Tanssi on aina mukana, kun minä olen kuvassa. Olen opettanut tanssia ihan kaikenlaisille ihmisille. Se on rytmi, musiikki ja liike, Samulin sanoo.

Hän on tuttu näky Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa ja kertoo olleensa katsomassa jokaista lähetystä.

– Paitsi kerran, kun luulin että olin sairastunut koronaan, Ihmiset ottivat yhteyttä huolissaan missä mahdan olla. Minun on oltava siellä. Muuten menee sekaisin koko meininki, Samulin nauraa.

– Olen aina sanonut, että jokainen osaa tanssia ja jokainen on tanssiessaan kaunis, varsinkin silloin kun henkilö tekee itse miten haluaa. Tanssi on vanhempaa kuin puhe ja se on luonnonmukainen asia, Samulin sanoo.