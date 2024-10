Aira Samulin oli viimeistä kertaa TTK:ssa lähes tasan vuosi sitten – Kiti Samulin saapui kunnioittamaan mummonsa muistoa

Paikalle studiolle jännittämään kisaajien suorituksia saapui myös Kiti Samulin . Kiti Samulin on viime vuonna menehtyneen tanssilegendan Aira Samulinin pojantytär.

– Aira on aina tästä päivästä tykännyt. Aina ollut kaikissa mukana, niin innolla odotan, minkälainen tunnelma täällä on, mistä hän on aina puhunut, Kiti kuvaili MTV Uutisten haastattelussa.