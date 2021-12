Petteri Sihvoselta villi idea Suomen olympiajoukkueeseen – KHL-tähtitrio ketjuna mukaan?

– Tuo on todella kova ketju. Jos NHL-pelaajat eivät lähde olympialaisiin, niin Suomen ykkösketju on selvillä. Se on tuo Salavat Julajev Uran trio. Heissä näkyy se, että he ovat pelanneet yhdessä. Heillä on ideaa ja he täydentävät toinen toisiaan. Nytkin heidän pelaamisensa oli ihan maagista, Sihvonen hehkutti kolmikkoa Tshekki-ottelun jäljiltä.