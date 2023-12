Nämä ovat Kiekko-Espoon seuraavat askeleet – Liigan päätös ilolla vastaan: ”Erinomaiset fiilikset”

– Fiilikset on erinomaisen hyvät. Tämä on ollut jo pidemmän aikaa tavoitteena. Hienoa, että ollaan nyt otettu selkeästi steppi eteenpäin, puhelimitse tavoitettu Kiekko-Espoon hallituksen puheenjohtaja Ami Rubinstein sanoo.

Kiekko-Espoo sai kuulla päätöksestä tuoreeltaan tänään. Lisenssipäätös on ehdollinen, eli lopullinen liigakelpoisuus ei ole vielä varmaa.

– Meidän tulee täyttää lisenssipäätöksessä muutamat ehdot, jotka liittyvät liigavalmiuksien eteenpäinviemiseen sovitulla aikataululla. Toisaalta liigaosakkaaksi lähteminen ja liigaosakkeen lunastaminen on toinen kysymys, joka siellä on, Rubinstein kertoo.

Aikataulullisesti ehtojen täyttämiseen on muutama kuukausi aikaa.

– Liiga on aika useasti kommentoinut aikatauluja, tietyllä tavalla maaliskuun loppu on lopullinen deadline varsinaisen lisenssin antamiselle. Siihen mennessä pitää olla kaikki sovitut asiat kasassa.

Kuten liigan tiedotteessakin sanottiin, on lisenssi myönnetty vasta ehdollisesti, eli vielä ei ole aika poksautella samppanjapulloja.

– Tämä on tietysti välietappina erittäin tärkeä, ja siinä mielessä ollaan saavutettu se, mikä meidän tavoite on tähän saakka ollut, mutta meidän tapana ei ole ollut samppanjapulloja poksautella, Rubinstein myhäilee.

– Siirtymä Mestiksestä Liigaan on erittäin haasteellinen ja pidetään sillä lailla silmä pallossa. Tässä on paljon tehtävää, että pystytään aloittamaan se Liigassa pelaaminen ensi keväänä. Nyt se on mahdollista. Nyt vaan kaasua pohjaan ja hoidetaan kaikki kuntoon.