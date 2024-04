Petteri Sihvoselta kovaa tekstiä karusti sulaneesta KalPasta – yksi syypää nousee esille

– Tapparan konstit ovat hyvin tiedossa. He laittavat tuollaisessa tilanteessa hullunmyllyn päälle ilman minkäänlaista rakennetta ja he alkavat puskea poskettomalla riskillä. Silloin pitää laittaa 3–4 pelaajaa pelin alle. Jos Tapparan kanssa lähtee coast-to-coast-pelaamiseen mukaan, niin helposti käy noin. Tuo oli totaalinen sulaminen Karjalaiselta, Sihvonen murahtaa KalPa-käskijän suuntaan.

– Mikä hämmentävintä, sama kävi osin jo eilen Tampereella. KalPa päätti jatkoerässä vain roiskia kiekkoa ulos alueelta, eikä se pelannut enää lavasta lapaan. He olivat vielä varsinaisella peliajalla lievästi niskan päällä, mutta sitten tuli selkeä ohje, koska he toistivat tuota roiskimiskaavaa koko ajan.

Photomotion / All Over Press

Photomotion / All Over Press

KalPa ollut jopa edellä

– Aikalisä on toki osittain sen myöntämistä, että on paniikissa. Toki, jos ohjeet olisivat olleet mielessä, että miten asiaa voi korjata, niin silloin aikalisä olisi ollut paikallaan. Sen olisi voinut ottaa viimeistään 4–3-tilanteessa. Mutta jos ei tiennyt tai tiedä, että miten asia pitää korjata, niin eihän silloin aikalisä auta millään tavalla. Selvää oli se, että KalPan pelaaminen ei muuttunut millään tavalla missään vaiheessa. KalPa teki loppuhetkillä anteeksiantamattomia puolustusvirheitä. Karjalainen maksaa nyt kovia oppirahoja, Sihvonen näkee.

– Tapparaa vietiin kuin mätää kukkoa, eikä heidän esityksessään oikein ollut mitään. Tuo oli erittäin heikkolaatuinen ottelu, vaikka vähemmän asiantuntevien mielestä tuo saattoi olla viihdyttävä peli. Grönborgin Tapparassa ei ole hirveästi pelillistä rakennetta, mutta mentaalipuolella sitä rakennetta on kyllä. Kun he haistavat veren, he lyövät urut auki. KalPa ei ollut riittävän kypsä ottamaan tuota vastaan, Sihvonen ynnäilee.