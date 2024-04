KalPa-tähti täräytti rajun kommentin Tapparan hylätystä maalista – "Kontekstin huomioiden"

Photomotion / All Over Press

Rytmien sarja

– Tämä on matka, missä henkinen kasvaminen on tärkeässä roolissa. Sellainen, missä pitää osata ottaa virheistä oppia. Täytyy pitää huoli siitä, että virheet eivät toistu – varsinkaan samanlaisina. Joskus tulee tilanteita, joille ei voi mitään ja joskus tulee sellaisia, mitkä pitää pelata jatkossa paremmin, Räsänen pyörittelee realiteetteja.

– Iso juttu on ollut se, että kumpi on pystynyt määrittämään pelin rytmiä ja on vienyt isoa kuvaa. Olemme pyrkineet KalPassa pelaamaan jo monen vuoden ajan sellaista jääkiekkoa, missä hallitsemme kiekolla peliä. Kiekolla hallinta ei tarkoita aina sitä, että pitää olla kiekossa, vaan että pystyy paineistamaan rytmeillä hyvin. Tämä Tappara-sarja kulminoituu tuohon. Tämä on taistelu rytmeistä. Olemme pelanneet hyvin ja tiedämme, että pystymme pelaamaan entistä paremmin. Sen perässä nyt ollaan. Tappara parantaa ja me tiedämme, että me parannamme, Räsänen perkaa.