Sihvonen: Ennakkosuosikit pelattu tunnistamattomiksi SM-liigan trillereissä - "Onnittelen jo nyt KooKoota, Kärppiä ja TPS:ää"

Ilves ei ole saanut esiin varsinaista tavaramerkkiään, joka on vauhtilätkä ja sen synnyttämät vaaralliset hyökkäykset ja maalipaikat. Toisaalta Ilves lähti ihan tietoisesti sarjan alusta asti pelaamaan Kärppiä vastaan ikään taktiikalla taktiikka huomioiden. Kärppien erittäin perinteinen ja kiekottelupainotuksen sisältävä Meidän peli on onnistunut pitämään sarjan erittäin tasaisena.

TPS:n pitikin pelata hyvää puolustuspeliä, mutta se on lisäksi onnistunut myös hyökkäämällä järkyttämään kuusi peliä melkoisen epätasapainoisesti esiintynyttä HIFK:ta. HIFK:lla on yskinyt pelikuri, jääyhteys omalta maalilta vastustajan maalille hyökätessä ja maalivahtipeli. TPS on pelannut HIFK:lta jääyhteyden pois. Tarkoitan sillä luontevaa ja toisteista suorahyökkäyspeliä helsinkiläisten osalta.

Yksi asia on, että tulevaisuutta silmällä pitäen Olli Jokisen, Jouko Myrrän ja Ville Peltosen täytyy kirjoittaa hieman uusiksi runkosarjan pelikirjansa sisältämän pelitavan. Jukureissa, Ilveksessä ja HIFK:ssa nyt nähty runkosarjan lätkä ei näytä varsinaisesti tukevan ja suoraan toimivan pudotuspelimaailmassa. Mutta tuo asia on nyt sivuseikka. Toinen, tärkeämpi asia on lähteä tänään hakemaan kuleksimasta se seitsemänsistä peleistä, mikä Jukureille, Ilvekselle ja HIFK:lle on tarjolla: voitto, ja pääsy välieriin.