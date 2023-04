Antti Pennasen Ilves floppasi karulla tavalla – Petteri Sihvonen jakaa nyt varoitusten sanat tulevasta: "Ei lupaa hyvää"

– Tapparassa on menty akselilla Jukka Rautakorpi – Jussi Tapola – Rautakorpi – Tapola jo kymmenen vuoden ajan. Ilveksessä on hypitty Karri Kivestä Jouko Myrrään ja siitä Antti Pennaseen ilman, että heillä on ollut minkäänlaista, yhteneväistä identiteettiä. Heiltä on nähty ihan posketonta poukkoilua. Kun Pennanen meni sinne, moni ajatteli, että hän tuo menestyksen mukanansa. Hän oli ikään kuin jonkinlainen messias. Piakkoin totuus kuitenkin paljastui, Sihvonen perkaa.