Petteri Orpolta kireä viesti luottamuspulasta laukoneelle Jussi Halla-aholle – vakuuttaa myös, ettei kokoomus ole jakautunut: "Ei tämä mikään klooniarmeija ole"

Julkisuudessa on viime päivinä käyty vilkasta keskustelua kahden suurimman oppositiopuolueen välisestä suhteesta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kirjoitti eilen Facebookissa, ettei "juuri kukaan halua kokoomuksen kanssa hallitukseen" ja että perussuomalaisilla on kokoomuksen nykyistä johtoa kohtaan erittäin vähän luottamusta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Orpon mukaan aiheen käsittely on aivan ennenaikaista.

– Tämä on aivan älytön keskustelu tässä vaiheessa vaalikautta puhua tulevan hallituksen kokoonpanosta, Orpo kommentoi.

– Me keskitymme meidän omaan tekemiseen. Meillä on paljon isompia asioita kuin tällaiset valtapoliittiset spekulatiiviset jutut, Orpo sanoo viitaten esimerkiksi työllisyyskysymyksiin.

Orpo: Keskustella saa, mutta...

– Kokoomuksessa on seinät leveällä ja katto korkealla. Keskustella saa, mutta minusta kannattaisi keskittyä paljon enemmän näihin isänmaan kannalta isoihin kysymyksiin eikä valtapoliittisiin aiheisiin.

– On hyvä, että meillä on vahvoja vaikuttajia vahvoilla mielipiteillä. Me teemme kokoomuslaisista lähtökohdista politiikkaa. Emme peesaile perussuomalaisia.