Petri Matikainen ilahtui jo Oulussa – "Painoivat ihan apinana menemään"

Muun muassa Leijonista tuttu Petri Matikainen debytoi tänään Kärppien päävalmentajana. Matikainen nimitettiin uuteen tehtäväänsä maanantaina, kun hän korvasi potkut saaneen Ville Mäntymaan. Matikainen jakoi ensiajatuksensa Oulun hetkistä MTV Urheilulle keskiviikon JYP-pelin alla.

Matikainen, 58, on valmentanut viime vuodet Keski-Euroopassa. Suomessa hän on toiminut Bluesin, HIFK:n ja Pelicansin päävalmentajana.

– Olen aidosti tykästynyt siihen, miten joukkue on tehnyt hommia ja miten olemme saaneet tuota juttua auki jo kahden päivän aikana. Odotan innolla, että mitä tuleman pitää, Matikainen totesi keskiviikkona.

MTV Urheilun selostaja Jani Alkio tiedusteli Matikaiselta sitä, miten tämä on myynyt loppukauden projektin oululaisjoukkueelle.

– Olen tullut tänne ihan omana itsenäni ja olen ollut sitä kaikille: seurajohdolle, pelaajille ja valmentajille. Tietyt arvot kulkevat minun rinnassani, sydämessäni ja selkärangassani – niiden kanssa menen hautaan asti. Uskon ja toivon, että pojat seuraavat minua. Näytän esimerkkiä, koska niin johtajan pitää tehdä, jotta muut uskaltavat tulla perässä. Tuo on lahjakas porukka ja oli kiva vetää treenejä. Jätkät painoivat ihan apinana menemään, Matikainen kuvailee, jatkaen:

– Olen nauttinut Oulun lojaalista hengestä. He halusivat minut tänne ja tuo on näkynyt siinä, miten he ovat ottaneet minut vastaan. Jotenkin tuntuu siltä, että tämä olisi voinut olla jo aiemmin minun kotini, mutta tämä on nyt kotini muutaman kuukauden ajan.

Jutun yläreunan videolla Matikaisen ajatuksia Kärpät-debyytin alta.

Kärpät on tänään kovassa paikassa, kun se kohtaa JYPin. Oululaisjoukkue on sarjassa vasta sijalla 14. JYP on pykälää alempana, sijalla 15.