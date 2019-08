Petolinnut koulutettiin kovistelemaan häiriköiviä lokkeja – rantakaupunki Yhdysvalloissa karkottaa lokkeja erikoisella keinolla

Rantakaupunki on nimittäin ottanut uudenlaiset keinot taistelussaan lokkeja vastaan, ja nyt Ocean Cityssä päivystää lokkeja karkottamassa kuusi petolintua. Joukossa on erilaisia haukkoja sekä yksi pöllö.

Vaikka petolinnut voisivat helposti tappaa lokit, ne on koulutettu jättämään lokit henkiin. Ilman hengenlähtöäkin lokeille on käynyt nopeasti selväksi, ettei Ocean Cityn rantakaduilla kannata enää päivystää. Vain kolmessa viikossa suurin osa lokeista on siirtynyt etsimään ruokaansa muualta.