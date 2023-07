Ex-Salkkarit-tähti Tarja Omenainen tekee paluun näyttelemisen pariin 17 vuoden jälkeen – tämän takia hän lopetti suositussa tv-sarjassa

– Teen nykyisin toimittajan töitä. Olimme työantajani Etelä-Suomen Median kesäpäivillä vuosi sitten isolla porukalla syömässä ja viettämässä iltaa. Huomasin, kun iso naisporukka tarjoilijoita supatti keskenään hirveästi ja katseli minua. Menin hakemaan viinilasillisen tiskiltä, niin he kysyivät, että enkö olekin Omenaisen Tarja, joka näytteli Hanna Salinia. Juttelimme sitten mukavia – se oli kiva kohtaaminen. Sanoin naisille, että he pelastivat päiväni, kun roolista on kuitenkin 20 vuotta, ja edelleen muistetaan, Omenainen kertoi MTV Uutisille kotipaikassaan Nummelassa.