Perussuomalaisten kansanedustaja Antti Kangas jää sairauslomalle – kaupassa syljettiin kasvoille

Hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Antti Kangas jää sairauslomalle. Kangas kertoo asiasta sunnuntaina julkaistulla Tiktok-videolla. Sairausloman taustalla on Kankaan mukaan työuupumus, joka on oireillut muistiongelmina.

Kangas kertoo, että hän on kuluneen vuoden aikana pitänyt yhteensä noin viisi vapaapäivää. Hänellä on kansanedustajan työn lisäksi oma yritys ja maatila. Kangas on ensimmäisen kauden kansanedustaja Sievistä Pohjois-Pohjanmaalta.

Kangas ei kerro videolla, milloin hänen sairauslomansa on tarkalleen alkanut. Hän kuitenkin sanoo käyneensä sairaanhoitajan vastaanotolla ensimmäisen kerran jo syys–lokakuussa ja toisen kerran joulukuun alkupuolella.

Kankaan mukaan hänelle oli kummallakin kerralla suositeltu sairauslomaa, mutta hän ei ollut "malttanut" pitää sitä.

Kankaan sairauslomasta kertoi aiemmin Keskipohjanmaa-lehti.

Syljettiin kaupassa kasvoille

Kangas on yksi neljästä perussuomalaisesta kansanedustajasta, jotka eivät äänestäneet hallituksen sairaalaverkkoesityksen puolesta viime viikolla. Kangas oli poissa äänestyksestä, mutta hänellä kerrottiin olleen siihen perusteltu syy. Kangas oli kuitenkin etukäteen kertonut, ettei hän aio äänestää esityksen puolesta.

Videolla Kangas sanoo olleensa poissa siksi, että hän oli sitä ennen kaatunut ja lyönyt päänsä. Hoitaja oli Kankaan mukaan kieltänyt häntä lähtemästä ajamaan Helsinkiin. Kangas ei kerro videolla kaatumisen tarkkaa päivää, mutta se tapahtui hänen mukaansa ennen sairaalaverkkoäänestystä.

Videolla Kangas kertoo saaneensa äänestyksestä poissaolonsa vuoksi "oikein kunnolla lunta tupaan". Omien sanojensa mukaan häntä on esimerkiksi haukuttu ja syljetty kaupassa naamaan.

Sairauslomastaan huolimatta Kangas kertoo tekevänsä joulun ja uudenvuoden ajan töitä maatilallaan.

