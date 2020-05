Perusopetus palaa kodeista kouluihin – "Yritämme parantaa koululaisten hyvinvointia"

Harkintaa etäopetuksen ja lähiopetuksen välillä ei voi tehdä, sillä perusopetuslaki on yksiselitteinen. Se ei tunne etäopetusta. Etäopetus perustui poikkeustilan vuoksi sovellettuun valmiuslakiin ja sen poikkeamisasetuksiin.

Väljyyttä etsitään

– Me olemme selvitelleet voivatko alueen muut toimijat kuten päiväkodit, lukiot ja nuorisotoimi tarjota meille tiloja, kertoo helsinkiläisen Aurinkolahden peruskoulun rehtori Leena Sipponen.

Opetushallitus on toimittanut ohjeet kouluille. Ohjeistus antaa lähinnä vinkkejä, mutta vaatimus on selvä: lähikontaktit on minimoitava.