Perttu Hyvärinen hehkuttaa Iivo Niskasta, ylistetty olympiavoittaja vie joukkuetoveritkin äärirajoille – "Meille kilpakumppaneille äärimmäisen v****mainen jätkä"

Niskanen on jo pitkään tunnettu siitä, että hän pystyy ajoittamaan kuntohuippunsa erinomaisella tarkkuudella arvokisoihin. Hän on muodostanut jo vuosia menestyvän kaksikon henkilökohtaisen valmentajansa Olli Ohtosen kanssa. Kaksikko on löytänyt huiman menestysreseptin, jonka tuloksista koko Suomen kansa saa nauttia. Menestys ei ole ollut sattuman kauppaa.

– Taustalla on huippukoutsi (Olli Ohtonen), ja sitten se oma tuntemus. Hänellä on luotto omaan tekemiseensä. Hän treenaa tosi paljon, ja tietää, milloin keventää ja milloin tehdä kovaa. Hän on lajifanaattinen jätkä, jolla on hirveä voitonhalu. Hänellä on palava halu ja arvostus omaa lajiaan kohtaan, Perttu Hyvärisen valmentajana toimiva Mikko Virtanen luonnehtii Niskasta.