Perttu Hyvärinen häipyi vähin äänin Rukalta – kertoo nyt romahduksensa taustat: "Kosahti totaalisesti"

– Ollaan tehty vapaalla tosi monta kovaa tehoa. Harjoituksissa on ollut tosi hyvän oloista kulkua ja odotin että pystyisin hiihtämään hyvin. Mutta kovilla harjoituksilla ollaan saatu lihas väsyksiin enkä kerennyt palautua.

– Siinä oli jo vähän merkkejä, että on aika paljon kuormaa päällä, Hyvärinen kertoi lauantain hiihdosta.

– Panostettiin vapaaseen paljon. Kun sitä panostaa, niin se on vähän kuin pikaluistelu, että saa luistelemalla jalan väsyksiin. Ja niin siinä kävi. Ei siitä eilen tullut yhtään mitään.

"Annetaan vähän aikaa"

– Pakko on ensin palautua. Ja sitten tehdään laatuharjoitus, että saadaan itseluottamuskin kohdilleen lähteä maailmancupiin, Hyvärinen sanoo.

– Nyt kun ei pysty hiihtämään, annetaan vähän aikaa. Palautellaan ja tehdään voimaharjoituksia ja hierontaa. Väsymystähän se on, ei kunnon puolesta ole ongelmaa.

– Joutuu nyt miettimään, mitä tehdään jatkon kanssa. Voi olla että parempi on jättää Jällivaara välistä ja rauhoittaa tilannetta. Saadaan lihas parempaan kuntoon ja tullaan sitten vasta viivalle, kun on sen aika.

– Ei sinällään mitään hätää ole, mutta se on vaan kova paikka Rukalla hiihtää huonosti. Kun on vielä hieno kotiyleisö, on siinä edessä erittäin tympeä hiihtää tuollaisia hiihtoja.