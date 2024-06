Pertti menetti vasemman kätensä ja jalkansa onnettomuudessa – tokaisi useiden pelastusyritysten jälkeen kylmänviileästi toiveensa: "Lyökää poikki"

Tabun kuudennen jakson teema on fyysisesti vammaiset. Jaksossa näyttelijä Pekka Strang tapaa Kyyhkylän kartanossa Eevan , Pertin , Ainon ja Tuomaksen , joita kaikkia yhdistää fyysinen vamma.

Pertillä on puuttuvien raajojensa tilalla proteesit. Hän esittelee niiden toimintaa Strangille kaksikon keskustellessa, ja ruuvaten kätensä irti lähempää tarkastelua varten.

– Se on työkalukoukku. Olen sitä tykännyt käyttää, monipuolisempi kuin aikaisemmat, Pertti kertoo Strangille.

Itse onnettomuudestaan Pertti ei muista mitään. Hän kertoo muistavansa, että on puhdistanut mopon visiirin huurusta, vienyt kuivauspaperin roskikseen ja lähtenyt ajamaan. Tähän hänen muistikuvansa kuitenkin päättyvät.

– Ohitustilanteessa jotain tullut, että ilmalentoa on otettu ja sitten on ollut kolme avomurtumaa yhtä aikaa. Tällä hetkellä on tuommoinen 16 leikkausta takana, Pertti kertoo.