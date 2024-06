Tuomaksen niska katkesi vakavassa onnettomuudessa – ambulanssihelikopterin kyydissä kysyi lääkäriltä kysymyksen, jonka vastaus määritti hänen elämänsä jatkon

Tabun kuudennen jakson teema on fyysisesti vammaiset. Jaksossa näyttelijä Pekka Strang tapaa Kyyhkylän kartanossa Eevan , Pertin , Ainon ja Tuomaksen , joita kaikkia yhdistää fyysinen vamma.

Jaksossa kukin osallistujaa avaa tarkemmin oman vammansa taustoja sekä kertoo elämästään sen kanssa. 35-vuotias Tuomas on itse neliraajahalvaantunut, mutta hän pelaa siitä huolimatta pyörätuolirugbya.

– Se on vähän niinkuin pyörätuolikoripallon ja murhan välimuoto, Tuomas vitsailee jaksossa.

Lajin parissa on Tuomaksen mukaan on hyvin haastava tilanne, sillä pelaajia on hyvin vähän. Tuomas kertoo, ettei kotimaistakaan sarjaa saada pyörimään, sillä nuoret eivät kiinnostu lajista.