Perinteikäs suurseura vaihtaa logoaan

– Ajax juhlii 125-vuotispäiväänsä 18. maaliskuuta. Juhlallisuuksiin sisältyy ilmoitus siitä, että klassinen logo palaa käyttöön. Tiedämme, että monet fanit ovat toivoneet tätä jo vuosia ja me koimme, että tämä on täydellinen hetki ottaa klassinen logo jälleen käyttöön, Ajaxin toimitusjohtaja Menno Geelen perustelee seuran tiedotteessa .

Ajax on hollantilaisen jalkapalloilun kiistaton jättiläinen. Seura on voittanut Hollannin mestaruuden huimat 36 kertaa. Lisäksi Ajax on voittanut Mestarien liigan neljä kertaa.