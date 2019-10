Missä on syyskuun alussa kadonnut Lena? Poliisi kaipaa havaintoja harmaasta Toyotasta, joka löydettiin yli 500 kilometrin päästä viimeisestä havaintopaikasta

Viimeinen varma havainto Lindgrenistä tehtiin 1.9.2019 Torniossa. Tämän jälkeen hän on Suomessa liikkumisen lisäksi mahdollisesti käynyt myös Ruotsissa.

Auto löytyi Etelä-Savosta, talvirenkaat alla kesälläkin

Lindgren on liikkunut harmaalla Toyota-merkkisellä henkilöautolla, jonka rekisterinumero on GFS-620.

Autossa on ollut talvirenkaat myös kesällä, kertoo rikoskomisario Reijo Enqvist Helsingin poliisilaitokselta.

– Viimeisestä havainnosta on jo aika pitkä aika. Tietyllä tavalla tämä huolestuttaa, Enqvist sanoo MTV Uutisille.

Torniosta Juvalle on matkaa teitä pitkin yli 530 kilometriä.

– Erityisesti tältä matkalta kaipaamme havaintoja ja mikäli havaintoja henkilöstä on myös auton löytymisen jälkeen, Enqvist sanoo.

Tällä hetkellä poliisi lähtee siitä, että Lindgren on itse ajanut autonsa Juvalle, mutta varmuutta asiasta ei ole.

– Tällä hetkellä olettamus on, että Lindgren on itse ajanut autonsa Juvalle, mutta autohan saattaa liikkuttaa kuka tahansa. Tämä on myös sellainen tärkeä asia, jonka haluaisimme tietää.