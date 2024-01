Perheenäiti ei koskaan palannut kauppamatkalta – poliisilta uutta tietoa Vantaan murhasta

– Asiaa selvitellään. On viitteitä suusanallisesta uhkailusta loppuvuodesta, tapauksen tutkinnanjohtaja Rauno Jämsä kertoo MTV Uutisille.

Perheenäiti lähti kauppaan, mutta ei koskaan palannut

Uudenvuodenpäivänä naisen ruumis löytyi Vantaalta. Sittemmin mies vangittiin murhasta epäiltynä. Mies on kiistänyt syyllistyneensä tekoon.

Poliisi vaikenee antaakseen sururauhan

Poliisi on kertonut tutkivansa tekoa murhana sen raa’an ja julman tekotavan vuoksi. Tarkempaa tekotapaa tai rikoksen tekopaikkaa poliisi ei ole kertonut julkisuuteen. Jämsä kertoo motiiviksi sen, että uhrin lapsia halutaan suojella asialta. Lapset ovat nuoria, mutta joukossa on sen ikäisiä, että he pystyvät lukemaan uutisia.